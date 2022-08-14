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В Польше разрабатывают концепцию по прекращению выдачи виз россиянам

Сергей Лебедев
15:54 14.08.2022
Сейчас страна ведет по этому поводу активные переговоры с Литвой, Латвией, Чехией, Эстонией и Словакией.
В Польше разрабатывают концепцию по прекращению выдачи виз россиянам
© Фото: Adrian Grycuk, Wikimedia
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Министерство иностранных дел Польши разрабатывает концепцию, позволяющую не выдавать визы россиянам. Сейчас страна ведет по этому поводу активные переговоры с Литвой, Латвией, Чехией, Эстонией и Словакией. Изначально предлагалось остановить действие соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ.

Однако против этого выступают Германия, Франция и Нидерланды. Об этом Польскому агентству печати заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Петр Вавжик. Поэтому, по его словам, Польше пришлось думать над новой концепцией.

«В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление стран по приостановке действия соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ, Польша работает над новым решением», - сказал дипломат.

Напомним, недавно Латвия объявила Россию спонсором терроризма и призвала Евросоюз прекратить выдачу виз россиянам. А ранее посольство Латвии в РФ объявило о приостановке выдачи виз россиянам. В заявлении дипмиссии сообщается, что прием заявлений закрыт на неопределенный срок.

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