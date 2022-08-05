Латвия заморозила выдачу виз россиянам

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Посольство Латвийской Республики в РФ объявило о приостановке выдачи виз россиянам. Прием заявлений на получение разрешений на въезд в Латвию закрыли на неопределенный срок. Решение продиктовано международной обстановкой. Об этом сообщил 5 августа сайт латвийской дипмиссии.

«В связи с международной ситуацией в посольстве Латвийской Республики в РФ на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации», - говорится в официальном сообщении.

Посольство готово сделать исключение только для поездки на похороны кого-либо из живущих в Латвии близких родственников, уточнили в ТАСС.

Ранее МИД Финляндии предложил аннулировать выданные россиянам визы.