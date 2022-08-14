Роулинг заявила в полицию из-за угроз в ее адрес после нападения на Рушди

Ситуация произошла после того, как Роулинг прокомментировала в социальных сетях нападение с ножом на писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.

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Знаменитая британская писательница, автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг написала заявление в полицию после того, как получила угрозу от одного из пользователей Twitter.

«Полиция вовлечена (и уже подключалась в связи с другими угрозами)», — сообщила она.

Напомним, что ситуация произошла после того, как Роулинг прокомментировала в социальных сетях нападение с ножом на писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке. Один из пользователей написал ей, что она «следующая».

В июне Роулинг разыграли российские пранкеры Вован и Лексус. Они позвонили популярной писательнице и представились президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе разговора она согласилась приехать на Украину и почитать боевикам нацбата «Гарри Поттера» без упоминания «полукровок». Также ей понравилась идея писать заклинание смерти «Авада кедавра» на ракетах, которыми украинские военные обстреливают Донецк.