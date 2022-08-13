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Генсек ООН прокомментировал нападение на писателя Салмана Рушди

Виктория Ивашечкина
05:48 13.08.2022
Накануне на мужчину напали на сцене института перед его выступлением в штате Нью-Йорк.
Генсек ООН прокомментировал нападение на писателя Салмана Рушди
© Фото: Michael Sohn, dpa, Global Look Press
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Генсек ООН Антониу Гутерреш был потрясен, когда узнал о нападении на писателя Салмана Рушди. Генеральный секретарь организации пожелал ему скорейшего выздоровления. Об этом сказано в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

«Насилие ни в коем случае не может быть ответом на слова, сказанные или написанные кем-то в осуществление им свободы убеждений и их выражения. Он желает скорейшего выздоровления господину Рушди», - отметил Дюжаррик, передает РИА Новости.

Напомним, в пятницу, 12 августа, на Рушди напали на сцене института перед его выступлением в штате Нью-Йорк. Позже подозреваемый был задержан.

Правоохранительные органы штата Нью-Йорк сообщили, что нападение на писателя совершил 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. В полиции отметили, что к расследованию нападения подключилось ФБР. 

Позже газета New York Times, ссылаясь на агента писателя, сообщила, что британский писатель индийского происхождения находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Мужчина не может говорить и, скорее всего, лишится одного глаза. Помимо этого, уточнялось, что у Салмана серьезно повреждена печень после нескольких ножевых ранений. 

В 1980-х годах писатель оказался под угрозами убийства со стороны Ирана, а его книгу «Сатанинские стихи» запретили в стране с 1988 года, так как многие мусульмане считают ее кощунственной. Год спустя покойный лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни издал фетву, которая призывает к смерти писателя.

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