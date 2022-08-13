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Автору «Гарри Поттера» пригрозили убийством после осуждения нападения на Рушди

Сергей Лебедев
21:30 13.08.2022
Джоан Роулинг обратилась в полицию.
Автору «Гарри Поттера» пригрозили убийством после осуждения нападения на Рушди
© Фото: Hubert Boesl, dpa, Global Look Press
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Писательнице и автору книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг пригрозили убийством после того, как она на своей странице в Twitter поддержала раненного в результате нападения Салмана Рушди и заявила, что плохо себя чувствует из-за произошедшего. Некий Меер Асиф Азиз заявил, что она следующая.

Джоан Роулинг публично попросила вмешаться службу поддержки Twitter. Однако там никак не отреагировали. Твит Азиза не был удален. Писательница обратилась в полицию.

Напомним, что нападение произошло накануне в Нью-Йорке. Писатель собирался выступить с лекцией в одном из университетов, когда злоумышленник ранил его. Он получил несколько ударов ножом и был госпитализирован на вертолете. Сейчас он находится в клинике в очень тяжелом состоянии.

Агент писателя заявил, что Рушди находится на аппарате ИВЛ. У него повреждена печень, он не может говорить и, вероятно, лишится глаза. Нападавшего задержали, им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар.

В 1980-х годах писателю неоднократно угрожали убийством со стороны Ирана, а его книгу «Сатанинские стихи» запретили в стране с 1988 года, так как многие мусульмане считают ее кощунственной. Лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни издал фетву с призывом к смерти писателя. 

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