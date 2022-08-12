В России выявили максимум случаев COVID-19 за сутки с конца марта

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По данным оперштаба, в России за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 27 810 человек, это новый антирекорд с 21 марта. Вылечиться от коронавируса удалось 14 320 россиянам, скончались - 57. Госпитализация потребовалась 2 619 жителям РФ.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлен 7 381 новый случай заражения COVID-19. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 3 229 случаев. Далее следует Московская область - там за сутки зафиксировали 2 902 заболевших коронавирусом.

Напомним, что накануне сообщалось о 25 815 новых случаях инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее количество выявленных случаев COVID-19 в России достигло 18 824 282. За весь период зафиксировано 383 011 летальных исходов, выздоровели 18 104 261 человек.