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В России выявили шесть случаев «дельтакрона»

Игнат Далакян
10:55 11.08.2022
Как сообщили в Роспотребнадзоре, все пациенты с «дельтакроном» в России перенесли болезнь в легкой форме.
В России выявили шесть случаев «дельтакрона»
© Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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В Российской Федерации выявили шесть случаев «дельтакрона». Об этом заявил Роспотребнадзор.

Как сообщило ведомство, все пациенты с «дельтакроном» в Российской Федерации перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.

«В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант ("дельтакрон") приводит к более тяжелому течению болезни», - сообщили в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили об отсутствии причин для возобновления антиковидных ограничений в России. Однако, как отметили в ведомстве, не стоит забывать о соблюдении профилактических мер.

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