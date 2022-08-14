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Захарова назвала грядущую проверку доклада Amnesty International о ВСУ проявлением диктатуры

Анна Назайкина
11:43 14.08.2022
В частности, в докладе организации говорилось том, что украинские войска размещают вооружение на территории медицинских и учебных учреждений.
Захарова назвала грядущую проверку доклада Amnesty International о ВСУ проявлением диктатуры
© Фото: РИА Новости
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление Amnesty International о своем докладе.

Сегодня в организации сообщили, что результаты доклада, в котором говорится о нарушениях украинскими военными международного права, будут проверять «независимые эксперты».

«Потому что результат должен быть иным. Тем, который устраивает мейнстрим. Факты никого не интересуют. Раз сказали, что киевский режим по гражданским не стреляет, значит, - не стреляет. Антинаучный подход. Но именно его наличие определяет нынешнее западную систему как диктатуру», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее, 4 августа, Amnesty International обвинила вооруженные силы Украины в нарушении военного права. В частности, в докладе организации говорилось том, что ВСУ размещают вооружение на территории медицинских и учебных учреждений.

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