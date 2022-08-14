Для проверки доклада Amnesty International по Украине привлекут независимых экспертов

Ранее организация в своем докладе заявила, что украинские военнослужащие размещают вооружение на территории больниц и учебных заведений.

© Фото: РИА Новости

Amnesty International заявила, что результаты доклада, который свидетельствует о нарушениях военного права со стороны вооруженных сил Украины, будут проверены и проанализированы «независимыми экспертами», передает агентство dpa, ссылаясь на заявление организации.

Утверждается, что в немецком бюро организации отметили недостаточную деликатность и точность презентации результатов доклада. Также было отмечено, что результаты этой проверки «очень важны», анализ будет проводиться тщательно.

Ранее, 4 августа, Международная правозащитная организация обвинила ВСУ в нарушении международного права. В своем докладе она заявила, что украинские военнослужащие размещают вооружение на территории больниц и учебных заведений.

Впоследствии на работу Amnesty International отреагировали в Организации Объединенных Наций.