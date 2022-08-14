Стрелявший по пассажирскому автобусу в Иерусалиме арестован
Помимо подозреваемого полиция арестовала трех его родственников, включая мать мужчины.
© Фото: Carsten Rehder, dpa, globallookpress
Израильские полицейские арестовали мужчину, стрелявшего в пассажирский автобус близ Старого города минувшей ночью. Об этом пишет газета Times of Israel.
Подозреваемому 26 лет, согласно информации издания он живет в Восточном Иерусалиме и сам сдался силовикам. При обыске у молодого человека нашли пистолет.
Ранее сообщалось, что у Стены Плача в Иерусалиме неизвестный обстрелял автобус. Изначально сообщалось о шести пострадавших, двое из которых были тяжело ранены. Также местная полиция сообщала, что нападавший скрылся с места происшествия. Позже количество пострадавших увеличилось до семи.