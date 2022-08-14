Стрелявший по пассажирскому автобусу в Иерусалиме арестован

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Израильские полицейские арестовали мужчину, стрелявшего в пассажирский автобус близ Старого города минувшей ночью. Об этом пишет газета Times of Israel.

Подозреваемому 26 лет, согласно информации издания он живет в Восточном Иерусалиме и сам сдался силовикам. При обыске у молодого человека нашли пистолет.

Ранее сообщалось, что у Стены Плача в Иерусалиме неизвестный обстрелял автобус. Изначально сообщалось о шести пострадавших, двое из которых были тяжело ранены. Также местная полиция сообщала, что нападавший скрылся с места происшествия. Позже количество пострадавших увеличилось до семи.