Число пострадавших при обстреле автобуса в Иерусалиме возросло до семи

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Число пострадавших при стрельбе по автобусу у Стены Плача в Иерусалиме увеличилось до семи. Об этом сообщила служба скорой помощи MDA.

«Врачи скорой помощи и парадемики оказывают медицинскую помощь и везут в больницу семь пациентов, двое из них находятся в тяжелом состоянии», - заявила MDA в Twitter.

Ранее сообщалось, что у Стены Плача в Иерусалиме неизвестный обстрелял автобус. Изначально сообщалось о шести пострадавших, двое из которых были тяжело ранены. Также местная полиция сообщила, что нападавший скрылся с места происшествия. Стражи порядка рассматривают инцидент как предполагаемый теракт.