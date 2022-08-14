Двое тяжело ранены: у Стены Плача в Иерусалиме обстреляли автобус

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Около Стены Плача в Старом городе Иерусалима обстреляли автобус. Шесть человек ранены. При этом двое из них получили тяжелые ранения. Об этом сообщает газета Times of Israel, ссылаясь на медиков.

«Большое количество сил полиции прибыло на место происшествия и приступило к обеспечению безопасности района, расследованию дела и розыску подозреваемого», - сообщили в местной полиции.

По последней информации, нападавший скрылся с места происшествия. Стражи порядка рассматривают инцидент как предполагаемый теракт.

Армия обороны Израиля в пятницу, 5 августа, начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад»* в секторе Газа. Сообщалось, что в результате авиаударов погибли 41 человек, включая 15 детей.

В воскресенье, 7 августа, премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что цели военной операции достигнуты и продолжать ее смысла нет. При этом израильская сторона оставила за собой право на применение силы в случае нарушения этой договоренности.

*«Исламский джихад» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.