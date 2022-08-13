Российских журналистов депортировали из Эстонии и отобрали визы после фото рядом с памятником Т-34

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Российских журналистов Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева выдворили из Эстонии из-за фотографии рядом с памятником танку Т-34 в Нарве. Об этом рассказали сами представители прессы. Со слов Ксении и Дмитрия, фотография рядом с танком, которую им предъявили полицейские после задержания, была сделана исподтишка, со стороны, пишут «Известия».

С представителями миграционной службы российским гражданам пришлось общаться около двух часов, все это время чувствовалась агрессия и враждебность, уточнили россияне.

«Миллионы анкет заполняли, требовали, чтобы я отвечала на личные вопросы, вплоть до того, как зовут моего отца, где он работает. Но я сразу сказала, что я бы хотела, чтобы вы обратились в российское консульство, и не хочу отвечать на вопросы без предварительной консультации. Мне кажется, это правильный шаг, потому что неизвестно, о чем они еще могли спросить и куда эти данные пошли бы», - рассказала Солдатова.

О задержании российских журналистов в Эстонии без объяснения причин стало известно ранее. Сотрудники СМИ находились в стране в качестве туристов. Когда к задержанным приехали специалисты миграционных служб, они изъяли у них телефоны. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание россиян.