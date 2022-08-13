В МИД РФ отреагировали на задержание российских журналистов в Эстонии

По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, российское посольство держит на контроле данную ситуацию.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание журналистов «Известий» в Эстонии.

По словам дипломата, российское посольство в Эстонии держит на контроле данную ситуацию с сотрудниками СМИ и предпринимает все необходимое для содействия им.

«Предпринимаются все необходимые действия для оказания необходимого содействия российским журналистам. К месту их нахождения направлен консульский сотрудник», - подчеркнула Мария Захарова, передают «Известия».

Напомним, о задержании Ксении Солдатовой и Дмитрия Тимофеева стало известно днем 12 августа. Сотрудники «Известий» находились в Эстонии в качестве туристов.

Когда к задержанным приехали специалисты миграционных служб, они изъяли телефоны у журналистов, не объяснив никаких причин.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии приняли решение закрыть границы для россиян с шенгенскими визами. С таким заявлением выступил МИД прибалтийской страны. Решение официального Таллина коснется 50 тысяч человек, сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.