Эстонская полиция отпустила задержанных российских журналистов
Корреспондента и оператора «Известий» Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева отпустили из полицейского участка в Эстонии. Об этом сказано в Telegram-канале издания.
«Сотрудников "Известий" отпустили из полицейского участка в эстонском городе Йыхви. Правоохранители доставили журналистов на пункт пропуска Нарва. Сейчас Солдатова и Тимофеев направляются в пограничный пункт Ивангород, чтобы вернуться в Россию», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российских журналистов задержали в Эстонии без объяснения причин. Сотрудники СМИ находились в стране в качестве туристов. Когда к задержанным приехали специалисты миграционных служб, они изъяли телефоны у журналистов.
После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание журналистов. По словам дипломата, российское посольство в Эстонии держит на контроле данную ситуацию с сотрудниками СМИ и предпринимает все необходимое для содействия им.