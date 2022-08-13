Эстонская полиция отпустила задержанных российских журналистов

Сейчас сотрудники СМИ направляются в пограничный пункт Ивангорода, чтобы вернуться в РФ.

© Фото: x99, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Корреспондента и оператора «Известий» Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева отпустили из полицейского участка в Эстонии. Об этом сказано в Telegram-канале издания.

«Сотрудников "Известий" отпустили из полицейского участка в эстонском городе Йыхви. Правоохранители доставили журналистов на пункт пропуска Нарва. Сейчас Солдатова и Тимофеев направляются в пограничный пункт Ивангород, чтобы вернуться в Россию», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российских журналистов задержали в Эстонии без объяснения причин. Сотрудники СМИ находились в стране в качестве туристов. Когда к задержанным приехали специалисты миграционных служб, они изъяли телефоны у журналистов.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание журналистов. По словам дипломата, российское посольство в Эстонии держит на контроле данную ситуацию с сотрудниками СМИ и предпринимает все необходимое для содействия им.