Спасатели завершили разбор завалов на месте рухнувшего в Омске дома

Позже сотрудники МЧС примут решение о возможности впустить жильцов в уцелевшую часть дома за личными вещами.

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На месте обрушения жилого дома в Омске спасатели завершили разбор завалов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Бурков.

«Съездили на место узнать, что известно к утру - завал полностью разобран, погибших нет. Сотрудники МЧС завершили его разбирать в 05:18 (02:18 мск). Территория все так же огорожена, ближе подходить никому не разрешают. Сотрудники полиции сообщили, что на месте все еще работают специалисты. Пострадавших и погибших нет», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, утром спасатели примут решение о возможности впустить жильцов в уцелевшую часть дома за личными вещами. Инцидент с многоквартирным домом произошел накануне днем. Нежилая часть многоэтажки, в которой находились душевые комнаты, в считанные секунды рухнула на глазах очевидцев.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, в прошлом году прокуратура уже выявляла нарушения законодательства о капремонте строения.