Жительница дома в Омске заявила, что рухнувшая часть пятиэтажки была нежилой

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Жительница пятиэтажного дома в Омске Екатерина Синельникова рассказала «Звезде», что та часть здания, которая обрушилась, была нежилой.

«Здесь нежилые помещения, поэтому надо смотреть, кто находился в нежилых помещениях. То, что обрушилось... жилых помещений в этом корпусе нет», - сказала она.

Кроме того, женщина рассказала о моменте обрушения. В это время она вышла на улицу, чтобы отогнать детей от опасного участка.

«Начался треск, посыпался кирпич. Упало односекундно... Я успела на коленках отползти. Оно все летело на нас», - добавила жительница дома.

Ранее в социальный сетях появились кадры обрушения жилой пятиэтажки. Сейчас спасатели ищут возможных пострадавших под завалами стены дома, они спилили деревья, которые мешали им разбирать обломки. Точных данных о пострадавших в настоящее время нет.