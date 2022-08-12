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В МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения пятиэтажного дома в Омске

Максим Крюков
17:44 12.08.2022
По словам начальника ГУ МЧС России по Омской области, здание находится в аварийном состоянии.
В МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения пятиэтажного дома в Омске
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вторая часть частично разрушенного жилого пятиэтажного дома в Омске находится в аварийном состоянии, есть угроза дальнейшего обрушения здания. Об этом заявил начальник Главного управления МЧС России по Омской области Владислав Колодинский.

«Да, есть. Вторая сторона тоже находится в аварийном состоянии, там все оцепили», - сказал Колодинский, отвечая на вопрос ТАСС.

Первый замгубернатора Омской области Валерий Бойко рассказал, что обрушение пятиэтажки произошло в нежилой части дома, где расположены душевые кабины, благодаря чему удалось избежать жертв.

«Рухнула нежилая часть, где исключительно душевые кабины. Это малосемейное общежитие, часть людей оттуда уже съехала», - сообщил он.

Ранее жительница пятиэтажного дома в Омске Екатерина Синельникова рассказала «Звезде», что та часть здания, которая обрушилась, была нежилой. Кроме того, женщина рассказала о моменте обрушения. В это время она вышла на улицу, чтобы отогнать детей от опасного участка.

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