В МИД Украины заявили, что один из участников ДТП в Вене стал военный атташе посольства

Официальный представитель ведомства отметил, что украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками происшествия.

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В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили участие своих дипломатов в ДТП в Вене. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Олег Николенко, отметив, что украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками происшествия.

Он уточнил, что одним из задержанных стал военный атташе посольства Украины.

«Дипломатический статус не дает сотрудникам украинских дипломатических учреждений права нарушать правила дорожного движения и подвергать других людей опасности», - написал он в своем аккаунте в Facebook*.

Напомним, австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что украинские дипломаты были задержаны в Вене после того, как они отправились кататься по городу в нетрезвом виде. Также утверждается, что до задержания они успели устроить аварию в центре австрийской столицы - совершив выезд на встречную полосу, они врезались в другую машину.

Некоторые очевидцы отмечают, что видели, как водитель и пассажир поменялись местами. В результате погони граждан Украины задержали, однако от алкотеста водитель отказался. Второй дипломат, который, по словам очевидцев, изначально управлял авто, сдал тест, который показал 2,32 промилле.

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