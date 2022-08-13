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СМИ: в Вене задержали пьяных украинских дипломатов, устроивших ДТП

Анна Назайкина
13:18 13.08.2022
После того, как на место дорожно-транспортного происшествия приехали сотрудники полиции, дипломаты оставили место аварии и уехали.
СМИ: в Вене задержали пьяных украинских дипломатов, устроивших ДТП
© Фото: Zinnober71, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
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Украинские дипломаты были задержаны в Вене после того, как они отправились кататься по городу в нетрезвом виде, передает австрийская газета Kronen Zeitung.

Также утверждается, что до задержания они успели устроить аварию в центре австрийской столицы - совершив выезд на встречную полосу, они врезались в другую машину.

Было добавлено, что после того, как на место дорожно-транспортного происшествия приехали сотрудники полиции, дипломаты оставили место аварии и уехали. Некоторые очевидцы отмечают, что видели, как водитель и пассажир поменялись местами.

В результате погони граждан Украины задержали, однако от алкотеста водитель отказался. Второй дипломат, который, по словам очевидцев, изначально управлял авто, сдал тест, который показал 2,32 промилле.

«Если посольство Украины в Вене не снимет дипломатическую неприкосновенность с подозреваемых по собственному желанию, пьяное буйство останется юридически безнаказанным», - говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что украинские дипломаты попытались отменить концерт пианистки из РФ Валентины Лисицы в Венгрии, который был посвящен Дню России.

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