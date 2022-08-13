Макрон подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

В сообщении пресс-службы администрации французского президента говорится, что суверенный выбор скандинавских стран внесет значительный вклад в коллективную позицию и европейскую безопасность.

© Фото: Felix Zahn, PHOTOTHEK, Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на Елисейский дворец.

«Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции позволит укрепить их безопасность перед лицом существующей угрозы в непосредственной близости от них и внесет значительный вклад в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность, учитывая возможности этих двух партнеров», - говорится в сообщении пресс-службы администрации французского президента.

Ранее протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому блоку подписал президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. К настоящему моменту заявку скандинавских стран не ратифицировали Испания, Португалия, Турция, Греция, Венгрия, Чехия и Словакия.

Накануне министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что Эстония и Финляндия планируют создать общую систему противоракетной обороны. Это станет возможно, когда Финляндия станет полноправным членом альянса.