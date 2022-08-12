В стране и мире Финляндия и Эстония планируют создать общую систему ПРО Сергей Лебедев Это станет возможно, когда Финляндия станет полноправным членом НАТО. © Фото: hutchison, globallookpress Читайте нас на: Эстония и Финляндия планируют создать общую систему противоракетной обороны. Это станет возможно, когда Финляндия станет полноправным членом НАТО, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. «Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией», - сказал Певкур в интервью финскому изданию Iltalehti. В данный момент между странами ведутся переговоры. По мнению министра обороны Эстонии, подобная интеграция позволит «закрыть» Финский залив для российских военных кораблей. Напомним, на днях президент США Джо Байден подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Соединенные Штаты стали 23 страной из 30, которая ратифицировала присоединение скандинавских стран к Североатлантическому альянсу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика