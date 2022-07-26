В Кремле пообещали ответить Финляндии в случае отказа выдавать россиянам визы

© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Москва надеется, что Финляндия не станет отказывать в выдаче шенгенских виз россиянам, в ином случае последуют контрмеры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Крупнейшие парламентские партии Финляндии накануне поддержали запрет на выдачу туристических виз россиянам, несмотря на заверения МИД страны, что никаких изменений в визовой политике не планируется.

Песков выразил надежду, что прикладного применения это решение не найдет.

«Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию. Вполне объяснимо и прогнозируемо», - сказал он.

По словам представителя Кремля, страны Евросоюза и Северной Америки «буквально состязаются» в принятии антироссийских мер, однако заметно, что их арсенал «иссякает».

«По мере этого, конечно, принимаются все более нерациональные, неразумные и труднообъяснимые решения», - заключил Песков.

Ранее в Кремле рассказали, что российское Министерство обороны прорабатывает планы по обеспечению безопасности России на фоне будущего вступления Финляндии и Швеции в НАТО.