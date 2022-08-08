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Первые три ЗСУ «Гепард» из Германии переданы ВСУ

Ян Брацкий
13:33 08.08.2022
Всего украинские власти ожидают поставки 30 единиц самоходных установок «Гепард».
Первые три ЗСУ «Гепард» из Германии переданы ВСУ
© Фото: Hans-Hermann Bühling, CC BY-SA 3.0, Wikimedia
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Первые три зенитные самоходные установки (ЗСУ) «Гепард» из Германии прибыли на Украину. Об этом сообщает оперативное командование «Юг». В сообщении отмечается, что всего официальный Киев ожидает поставки 30 единиц «Гепард».    

«Первые три немецких противоартиллерийских установки "Гепард" уже на Украине. Они одни из лучших в своем классе», - говорится в сообщении оперативного командования в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее стало известно, что власти США приняли решение поставить Украине очередной груз военной помощи. Речь идет о боеприпасах для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц на $550 миллионов. Американцы уже проинформировали  руководство Украины о предстоящих поставках оружия. 

*Facebook – социальная сеть, запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

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