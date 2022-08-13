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МИД РФ заявил об отсутствии влияния миллиардных трат США на ход спецоперации

Ян Брацкий
12:31 13.08.2022
Накануне посол Украины в США Оксана Маркарова попросила у Пентагона передать ВСУ боеприпасы к РСЗО HIMARS, новые гаубицы и БПЛА.
МИД РФ заявил об отсутствии влияния миллиардных трат США на ход спецоперации
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Миллиарды долларов, которые официальный Вашингтон тратит на военную помощь Киеву, никак не повлияют на реализацию целей России в ходе специальной военной операции. С таким заявлением выступил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Нельзя не отметить и еще один момент, который в Вашингтоне, похоже, игнорируют. Миллиардные вливания в военную помощь Украине существенного влияния на ход нашей спецоперации не оказывают. Ее цели и задачи будут реализованы», - заявил он в интервью ТАСС.

На сегодняшний день, уверен дипломат, для мирового сообщества существуют реальные риски связанные «с расползанием передаваемых ВСУ вооружений по черным и серым оружейным рынкам».

На этой неделе глава Пентагона Ллойд Остин пообещал украинским властям поставлять оружие столько, сколько потребуется. А накануне посол Украины в США Оксана Маркарова попросила Пентагон обеспечить поставки ВСУ боеприпасов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также новые гаубицы. Кроме того, отметила она, вооруженные силы Украины нуждаются в ударных и разведывательных беспилотниках.

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