Bloomberg: Украина запросила у США боеприпасы к HIMARS и гаубицы

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Украина попросила Пентагон обеспечить поставки боеприпасов к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также новые гаубицы. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова. С ее слов, американские РСЗО играют решающую роль и такого вооружения ВСУ требуется еще больше.

«Не потому, что нам нужно обстреливать территорию России, а просто потому, что нам нужно достигать любой точки на нашей территории», - заявила посол в беседе с Bloomberg.

Помимо боеприпасов и тяжелых артиллерийских систем, Киеву требуются беспилотники и разведывательные аппараты, уточнила Маркарова. В своем обращении к лидерам коллективного Запада она предостерегла их от «усталости» от украинской темы и призвала оказывать Киеву всю возможную помощь.

На этой неделе министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин пообещал поставлять Украине необходимое вооружение столько, сколько потребуется. Ранее стало известно, что США планируют отправить на Украину военную технику и вооружение на один миллиард долларов. В новый транш могут войти боеприпасы для дальнобойного вооружения, а также бронированный медицинский транспорт.