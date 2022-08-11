Bloomberg: кредиторы согласились отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу

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Украина получила от кредиторов отсрочку выплат по внешнему долгу до 2024 года. Инвесторы, на долю которых приходится примерно 75% иностранных облигаций, согласились подождать выплат. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на украинский минфин.

Уточняется, что процесс реструктуризации поддерживается ключевыми союзниками Украины, включая США и Международный валютный фонд.

«Мы были рады услышать, что большинство наших инвесторов выразили готовность участвовать в усилиях по послевоенному восстановлению Украины», - цитирует агентство заявление министерства финансов со ссылкой на уполномоченного по управлению госдолгом Юрия Буцу.

Как утверждается, Украина, которая сталкивается с ежемесячным дефицитом государственных финансов, полагалась на финансирование центрального банка и истощила валютные резервы. Агентство уточняет, что отсрочку платежей по кредитам получили украинские компании «Укравтодор» и «Укрэнерго».

Ранее украинская компания «Нафтогаз» объявила о техническом дефолте из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций. Теперь она лишилась доступа к международному рынку капиталов. В компании заявили, что правительство Украины не разрешило выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций.