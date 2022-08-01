Медведев: сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны

По мнению Медведева, сейчас России и США договориться будет сложнее, чем в эпоху холодной войны.

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Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев жестко отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о необходимости нового договора об ограничении размещения ядерного оружия.

«Чуть больше месяца назад я написал, что для американцев крайне важны вопросы стратегической безопасности, которые без нас решить невозможно. И они приползут с этой темой. Ну вот. Приползли», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Дмитрий Медведев отметил, что «Байден скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы. И что нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году».

Но по мнению Медведева, сейчас России и США договориться будет сложнее, чем в эпоху холодной войны.

«Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты. Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим», - заключил Дмитрий Медведев.

Ранее Байден выразил готовность обсудить с Россией альтернативу

договора СНВ-3. А президент России Владимир Путин заявил, что Россия выполняет все обязательства по сокращению и ограничению вооружений и что ядерная война не должна быть развязана.



