Путин: в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана

С таким заявлением российский президент выступил в рамках открытия Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

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В Нью-Йорке стартовала X Конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратился президент России Владимир Путин.

«Как государство - участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу Договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений», - приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Кроме того, глава государства отметил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, и в ней не может быть победителей. При этом российская сторона выступает «за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества».

Ранее в Госдепе США признали соблюдение Россией договора СНВ-3. Также американский дипломат Брюс Тернер выразил надежду внести свой вклад в достижение положительных результатов на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.