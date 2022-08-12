Чешский оператор «Дружбы» сообщил о возобновлении прокачки нефти из России

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В пятницу вечером возобновилась поставка нефти по трубопроводу «Дружба» из России в Чехию. Об этом сообщает государственная компания Mero, которая является оператором чешского участка трубопровода.

«Поставки российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» возобновились на территорию Чехии сегодня в 20:00. Снабжение НПЗ идет планомерно», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что один из европейских банков согласился провести платеж за транзит топлива через Украину. В «Транснефти» подтвердили поступление денег. А накануне восстановилили прокачку нефти в Венгрию и Словакию после получения Киевом платежа от венгерской MOL.

Напомним, 4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку топлива по трубопроводу «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии из-за невозможности перевода платежей в условиях санкций ЕС.