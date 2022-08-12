Reuters: один из банков ЕС согласился обработать платеж за транзит российской нефти в Европу

Сейчас в «Транснефти» ожидают подтверждения о прохождении средств от «Укртранснафты» для возобновления прокачки топлива в Чехию.

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Один из европейских банков согласился провести транзитный платеж за поставки российской нефти через территорию Украины по трубопроводу «Дружба», сообщает агентство Reuters. Эксперты полагают, что подобная схема вполне может стать долгосрочным решением. В российской компании «Транснефть» подтвердили поступление платежа.

«Есть информация о поступлении денег на счет банка-получателя. Ждем подтверждения о прохождении средств от "Укртранснафты", чтобы можно было открыть прокачку на Чехию. Что касается всех проведенных платежей, мы учтем это в дальнейших взаиморасчетах», - рассказал в беседе с «РИА Новости» советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Накануне была восстановлена прокачка углеводородов по южной ветке трубопровода в Венгрию и Словакию после получения Киевом платежа от венгерской MOL.

Четвертого августа «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии из-за невозможности перевода платежей в условиях санкций ЕС.