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Мэр Горловки заявил об отсутствии химической угрозы из-за обстрела завода «Стирол»

Сергей Лебедев
19:00 12.08.2022
В результате попадания украинского снаряда загорелся склад со стройматериалами на территории предприятия.
Мэр Горловки заявил об отсутствии химической угрозы из-за обстрела завода «Стирол»
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Мэр Горловки в Донецкой Народной Республике Иван Приходько рассказал о последствиях обстрела украинской стороной завода «Стирол». По его словам, химическая угроза жителям города не угрожает.

«В результате попадания украинского снаряда загорелся склад со стройматериалами на территории предприятия "Стирол", горит рубероид, из-за чего жители Горловки видят черное задымление. В данный момент загорание ликвидируют спасатели», - сообщил Иван Приходько.

Напомним, что сегодня украинские националисты обстреляли химконцерн «Стирол» в Горловке. В результате атаки на территории предприятия произошло возгорание.

Отметим, ВСУ регулярно обстреливают заводы, электростанции и другие объекты. Так, сегодня в Новой Каховке в Херсонской области украинские националисты атаковали ГЭС из американских РСЗО HIMARS. 

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