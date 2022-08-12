ВСУ обстреляли химконцерн «Стирол» в Горловке
По словам мэра, не территории предприятия есть возгорания.
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Украинские националисты обстреляли химконцерн «Стирол» в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.
Кроме того, градоначальник показал кадры пострадавшего предприятия. На них видны клубы дыма и очаги возгорания.
«Возгорание на территории предприятия», - написал он в посте с опубликованным видео ЧП.