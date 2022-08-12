В стране и мире ВСУ обстреляли химконцерн «Стирол» в Горловке Анна Назайкина По словам мэра, не территории предприятия есть возгорания. © Видео: Prikhodko1970, Telegram © Фото: Prikhodko1970, Telegram Читайте нас на: Украинские националисты обстреляли химконцерн «Стирол» в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько. Кроме того, градоначальник показал кадры пострадавшего предприятия. На них видны клубы дыма и очаги возгорания. «Возгорание на территории предприятия», - написал он в посте с опубликованным видео ЧП. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика