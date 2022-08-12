На границе России с Эстонией скопились многочасовые очереди

Для прохождения границы потребуется около 23 часов.

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На российско-эстонской границе у Нарвы образовалась очередь из 295 машин. Об этом сообщает портал сервиса GoSwift. По его данным, для прохождения границы потребуется около 23 часов.

Аналогичная ситуация наблюдается и с машинами, владельцы которых забронировали место в очереди. Для них ожидание составит около 13 часов.

Напомним, накануне глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин закрывает границу для россиян, которым эстонские власти ранее выдали шенгенскую визу. Исключения сделали только для гуманитарных визитов, сотрудников дипслужб и близких родственников эстонских граждан.

В Европарламенте такой шаг назвали слабоумием. По мнению эстонского парламентария Яны Тоом, данная инициатива никак не способствует деэскалации ситуации на Украине.