Ранее спецпредставитель МИД РФ заявил, что никогда не откажется от российского гражданства.

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Американский актер Стивен Сигал, занимающий должность специального представителя Министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям России и США, назвал себя русским, отвечая на вопрос, почему, несмотря на решение многих представителей сферы культуры покинуть Россию, он остался.

«Потому что я русский. Это мой дом», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее специальный представитель Министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал посетил следственный изолятор в Еленовке, по которому был нанесен ракетный удар украинскими войсками. В настоящий момент на месте СИЗО можно увидеть разрушенное здание с поврежденной крышей и огромным количеством обломков.

Кроме того, Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от полученного несколько лет назад российского гражданства. Также, по его словам, он ежедневно сталкивается с русофобией.