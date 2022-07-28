Сигал пообещал никогда не отказываться от российского паспорта

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Американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от полученного несколько лет назад российского гражданства. Также, по его словам, он ежедневно сталкивается с русофобией.

«Во-первых, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день», - рассказал он РИА Новости.

Напомним, недавно Министерство внутренних дел России озвучило данные о количестве лиц, которые получили гражданство Российской Федерации за первое полугодие текущего года. Сообщается, что их число составляет почти 288 тысяч человек.

Примечательно, что годом ранее это число было выше на 64 167 человек. При этом увеличилось количество зарегистрированных на миграционном учете иностранцев. В ведомстве сообщили, что за первые шесть месяцев этот показатель вырос на почти три миллиона, чем годом ранее, и составил свыше восьми миллионов человек.