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ВСУ снова обстреляли район Каховской ГЭС в Херсонской области

Сергей Лебедев
09:27 30.07.2022
Удары наносились из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
ВСУ снова обстреляли район Каховской ГЭС в Херсонской области
© Фото: РИА Новости
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В ночь на субботу украинские военные обстреляли херсонский город Новая Каховка. Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Леонтьев. По его словам, удары наносились из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Ровно в полночь был удар этими ракетами HIMARS по ГЭС. Система ПВО отработала, отразила все, ГЭС не пострадала», - передает РИА Новости слова Леонтьева.

Удару подверглась не только станция, но и город. Рядом с населенном пунктом был пожар. Там горела трава.

Напомним, в ночь на 12 июля ВСУ обстреляли Новую Каховку. Повреждения получили жилые дома, больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры, горели склады с селитрой. Завод оборудования ГЭС оказался полностью уничтожен. Погибли семь человек и более 80 пострадали.

Также накануне ВСУ снова нанесли ракетные удары в районе Каховской ГЭС. Утверждается, что украинские войска намеренно наносят удар по району станции.

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