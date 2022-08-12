На земле древних персов: кадры прибытия команд РФ и РБ в Иран для участия в конкурсе АрМИ
Пресс-служба Армейских международных игр публикует кадры прибытия российской и белорусской команд военных стрелков в Иран. Им предстоит участие в конкурсе АрМИ-2022 «Снайперский рубеж».
Команда приземлилась в аэропорте Исфахан. Она вместе с белорусской командой вылетела из аэропорта Чкаловский с дозаправкой в Моздоке. В данный момент проходит адаптация к жаркому иранскому климату.
Также российская команда приняла участие в церемонии возложения цветов в память о бойцах, погибших в Ирано-Иракской войне. Возложение состоялось в городе Йезд.
«Мы очень рады приветствовать наших близких друзей Россию и Белоруссию. Добро пожаловать в Исламскую Республику Иран. Мы находимся в самом сердце города Йезд. Мы очень рады вас здесь приветствовать», - произнес заместитель министра сил правопорядка Ирана Абдула Рустой.
Ранее публиковались кадры подготовки военных медиков к конкурсу АрМИ в Санкт-Петербурге.
Также сообщалось, что в Китае прошла жеребьевка военной техники для конкурса «Безопасный маршрут».
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов