На земле древних персов: кадры прибытия команд РФ и РБ в Иран для участия в конкурсе АрМИ

Также сообщается, что российская команда приняла участие в церемонии возложения цветов в память о бойцах, погибших в Ирано-Иракской войне. Возложение состоялось в городе Йезд.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Пресс-служба Армейских международных игр публикует кадры прибытия российской и белорусской команд военных стрелков в Иран. Им предстоит участие в конкурсе АрМИ-2022 «Снайперский рубеж».

Команда приземлилась в аэропорте Исфахан. Она вместе с белорусской командой вылетела из аэропорта Чкаловский с дозаправкой в Моздоке. В данный момент проходит адаптация к жаркому иранскому климату.

Также российская команда приняла участие в церемонии возложения цветов в память о бойцах, погибших в Ирано-Иракской войне. Возложение состоялось в городе Йезд.

«Мы очень рады приветствовать наших близких друзей Россию и Белоруссию. Добро пожаловать в Исламскую Республику Иран. Мы находимся в самом сердце города Йезд. Мы очень рады вас здесь приветствовать», - произнес заместитель министра сил правопорядка Ирана Абдула Рустой.

Ранее публиковались кадры подготовки военных медиков к конкурсу АрМИ в Санкт-Петербурге.

Также сообщалось, что в Китае прошла жеребьевка военной техники для конкурса «Безопасный маршрут».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов