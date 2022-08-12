Вытянули гильзы: в Китае прошла жеребьевка военной техники для конкурса «Безопасный маршрут»

На конкурсе участникам предстоит разобрать завал, оборудовать переходы через препятствия и навести переправу.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На полигоне Корла в Китае прошла жеребьевка между участниками конкурса «Безопасный маршрут». Команды КНР, России и Венесуэлы вытянули гильзы с номерами инженерной техники, которая им достанется.

Получив номера, участники конкурса осмотрели военную технику. Тяжелый механизированный мост и многоцелевая инженерная машина китайского производства в управлении аналогичны стоящим на вооружении ВС РФ.

На конкурсе участники выполнят комплекс задач в составе отряда обеспечения движения. Конкурсантам предстоит проложить «безопасный маршрут», разобрать завал, используя машины разграждения, оборудовать переходы через препятствия и навести переправу.

Конкурс АрМИ-2022 «Безопасный маршрут» будет проходить с 13 по 27 августа. Помимо него, на полигоне учебного центра Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) также состоятся соревнования «Суворовский натиск».

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.