Оказать первую помощь: как военные медики готовятся к конкурсу АрМИ в Петербурге

Открытие международных соревнований по военно-медицинскому многоборью состоится 14 августа в Красном Селе.

© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр

Шестнадцать команд с разных концов света – от Зимбабве до Вьетнама, встретились в Санкт-Петербурге и готовятся к «Военно-медицинской эстафете-2022» в рамках АрМИ-2022.

Открытие международных соревнований по военно-медицинскому многоборью состоится 14 августа в Красном Селе. Военные медики из разных стран активно тренируются. Кадры подготовки публикует пресс-центр АрМИ.

На записи команда Белоруссии отрабатывает прохождение полосы препятствий, команда Вьетнама тренируется на тренажерах-симуляторах, команда Мьянмы стреляет в тире.

Кроме спортивного праздника пройдут мероприятия, где гостей познакомят с культурой, историей России.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов