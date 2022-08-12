Местные жители сообщают, что под завалами рухнувшего в Омске дома может быть ребенок

Женщина сказала, что пока жителей дома не подпускают к месту обрушения здания.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Под обвалами обрушившейся стены жилого дома в Омске может находиться ребенок. Об этом «Звезде» рассказала местная жительница Ольга Попова.

«Родственницам написали, сказали, что где-то ребенок погиб, но это могут быть слухи. Мы не видим, нас даже близко не подпускают», - сказала она.

Ранее жительница пятиэтажного дома в Омске Екатерина Синельникова рассказала «Звезде», что та часть здания, которая обрушилась, была нежилой. Кроме того, женщина рассказала о моменте обрушения. В это время она вышла на улицу, чтобы отогнать детей от опасного участка.

Кроме того, в Сети было опубликовано видео с момента крушения стены пятиэтажки. По данным прокуратуры региона, ЧП произошло на улице Партсъезда.