Момент обрушения жилой пятиэтажки в Омске попал на видео
Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося, на место происшествия выехал областной прокурор.
© Видео: vecherny_omsk, VK © Фото: vecherny_omsk, VK
Момент обрушения жилой пятиэтажки в Омске попал на видео, очевидцы опубликовали его в Сети.
По данным прокуратуры региона, ЧП произошло на улице Партсъезда. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося, на место происшествия выехал областной прокурор Николай Студеникин.
«В настоящее время осуществляется разбор завалов, проводится спасательная операция», - говорится в сообщении прокуратуры.
В пресс-службе СУ СК РФ по региону ТАСС сообщили, что пострадавших, предварительно, нет.