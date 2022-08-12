В стране и мире Момент обрушения жилой пятиэтажки в Омске попал на видео Анна Назайкина Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося, на место происшествия выехал областной прокурор. © Видео: vecherny_omsk, VK © Фото: vecherny_omsk, VK Читайте нас на: Момент обрушения жилой пятиэтажки в Омске попал на видео, очевидцы опубликовали его в Сети. По данным прокуратуры региона, ЧП произошло на улице Партсъезда. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося, на место происшествия выехал областной прокурор Николай Студеникин. «В настоящее время осуществляется разбор завалов, проводится спасательная операция», - говорится в сообщении прокуратуры. В пресс-службе СУ СК РФ по региону ТАСС сообщили, что пострадавших, предварительно, нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика