Сорок человек эвакуированы на месте обрушения жилого дома в Омске

По предварительным данным экстренных служб, никто не пострадал.

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Из обрушившегося жилого дома в Омске эвакуированы 40 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что стена пятиэтажного здания обрушилась на площади 200 квадратных метров. По предварительным данным, причиной обрушения стало ветхое состояние сооружения. Экстренные службы сообщают, что пострадавших, предварительно, нет.

Местная жительница рассказала «Звезде», что в обрушившейся части жилого дома никто не жил.

Ранее очевидцы опубликовали видео с момента обрушения жилой пятиэтажки. Сообщается, что на место происшествия выехал областной прокурор.