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МО: РФ принимает меры по недопущению провокаций во время следования вышедшего из Одессы первого судна с зерном

21:38 01.08.2022
МО: РФ принимает меры по недопущению провокаций во время следования вышедшего из Одессы первого судна с зерном.
МО: РФ принимает меры по недопущению провокаций во время следования вышедшего из Одессы первого судна с зерном
© Фото: ТРК "Звезда"
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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев проинформировал, что российская сторона предпринимает меры по недопущению провокаций на маршруте следования первого судна «Разони» с зерном из порта Одесса в порт Триполи в Ливане.

«1 августа 2022 г. осуществлен выход первого судна «Разони» (флаг Сьерра-Леоне, груз – кукуруза) из порта Одесса в порт Триполи (Ливан). Российской Федерацией принимается комплекс необходимых мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства и недопущению провокаций на маршруте перехода», - сказал представитель оборонного ведомства.

Напомним, сегодня Министерство обороны России подтвердило выход из порта Одессы первого судна с зерном в рамках подписанных в Стамбуле документов о вывозе украинского зерна и экспорта российской продукции.

Ранее в Стамбуле министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в подписании двух взаимосвязанных документов, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый документ предполагает обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Вторым документом определен алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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