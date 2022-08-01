МО: РФ принимает меры по недопущению провокаций во время следования вышедшего из Одессы первого судна с зерном.

© Фото: ТРК "Звезда"

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев проинформировал, что российская сторона предпринимает меры по недопущению провокаций на маршруте следования первого судна «Разони» с зерном из порта Одесса в порт Триполи в Ливане.

«1 августа 2022 г. осуществлен выход первого судна «Разони» (флаг Сьерра-Леоне, груз – кукуруза) из порта Одесса в порт Триполи (Ливан). Российской Федерацией принимается комплекс необходимых мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства и недопущению провокаций на маршруте перехода», - сказал представитель оборонного ведомства.

Напомним, сегодня Министерство обороны России подтвердило выход из порта Одессы первого судна с зерном в рамках подписанных в Стамбуле документов о вывозе украинского зерна и экспорта российской продукции.

Ранее в Стамбуле министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в подписании двух взаимосвязанных документов, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый документ предполагает обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Вторым документом определен алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.