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Минобороны РФ подтвердило выход первого сухогруза с зерном из Одессы

12:46 01.08.2022
Судно вышло из порта в рамках «Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины», в подписании которой принял участие Сергей Шойгу.
© Видео: telegram, Одесса INFO © Фото: Министерство инфраструктуры Украины
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Министерство обороны России подтвердило выход из порта Одессы первого судна с зерном в рамках подписанных в Стамбуле документах о вывозы украинского зерна и экспорта российской продукции. Ранее о выходе судна «Разони» из одесского порта сообщили в турецком Минобороны.

«1 августа около 9:20 мск судно "Разони" под флагом Сьерра-Леоне в рамках реализации "Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины" вышло из порта Одессы. На борту судна "Разони" груз кукурузы, прибытие которого запланировано в акваторию порта Стамбул 2 августа 2022 г.», - говорится в сообщении Минобороны.

Сухогруз «Разони» вышел из порта Одессы и направился по морскому коридору в северо-западной части Черного моря. Судно должно прибыть в Стамбул 2 августа.

Напомним, 22 июля в Стамбуле министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в подписании двух взаимосвязанных документов, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый подписанный документ предполагает обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Вторым документом определен алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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