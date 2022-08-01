Хакеры Killnet решили атаковать оборонную корпорацию Lockheed Martin

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Хакерская группировка Killnet выбрала американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin объектом массированной кибератаки, что может привести к блокировке системы управления компании. Об этом сообщил в Telegram-канале основатель Killnet.



"С этого дня — оборонная корпорация Lockheed Martin будет подвергаться моим кибератакам. Производственная система управления промышленных комплексов Lockheed Martin будет парализована!".

Killnet угрожает выложить в Сеть данные сотрудников компании Lockheed Martin и преследовать их по всему миру. Кибератака на производство Lockheed Martin может стать массовой акцией крупных хакерских группировок: Killnet призвал сетевых взломщиков присоединиться к его атаке.

Среди разработок Lockheed Martin — РСЗО HIMARS, которую Америка поставляет националистам на Украину. Сегодня Минобороны России сообщило об уничтожении еще двух пусковых установок HIMARS ударом высокоточного оружия по заводу «Украинские энергетические машины» в Харькове.