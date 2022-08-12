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Власти Запорожья обвинили Киев в подготовке атаки на Донбасс с «грязными бомбами»

Ян Брацкий
13:26 12.08.2022
По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, украинская власть приступила к созданию «грязной бомбы» еще при Петре Порошенко.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Киевский режим рассчитывал ударить по Донбассу радиоактивной «грязной бомбой» в начале марта. С таким заявлением выступил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По имеющейся оперативной информации, в начале марта планировался не просто удар по Донбассу, а удар с использованием грязных бомб с радиоактивными материалами», - заявил Рогов в беседе со «Звездой».

С его слов, преступные планы украинская власть вынашивала с 2015 года, когда президентом был Петр Порошенко.

«Непосредственно Турчинов заявлял, что ведутся работы по созданию "грязной бомбы". Тогда он получил по шапке от западных кураторов, начал опровергать свои слова, но поздно. Были озвучены планы, о которых говорить не планировали», - предположил Рогов.

Сменивший Порошенко на посту президента Украины Владимир Зеленский продолжил дело политического предшественника, отметил член главного совета администрации Запорожья. Начались эксперименты на Чернобыльской АЭС, в Запорожской области и в ядерном Научном центре Харькова.

«Апогеем всей этой деятельности стало публичное заявление Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене, что Украина будет выходить из договоров и станет ядерной державой», - подвел итог Владимир Рогов.

На протяжении последней недели подразделения ВСУ постоянно подвергают обстрелам территорию Запорожской АЭС. Несмотря на угрозу катастрофы, к которой непременно приведет повреждение станции, украинские военные целенаправленно бьют по системе охлаждения реактора и хранилищу с отходами. В МИД РФ подобные действия накануне назвали актами ядерного терроризма.

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