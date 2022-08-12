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Праздничный концерт и авиашоу в небе: как отмечают День ВВС в парке «Патриот»

Максим Петренко
13:55 12.08.2022
В подмосковном парке «Патриот» прошел воздушный показ авиационных групп высшего пилотажа ВКС России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На Соборной площади перед Главным храмом Вооруженных сил РФ прошел концерт. Он посвящен 110-летию со дня образования Военно-воздушных сил. С самого утра началось празднование, была официальная торжественная часть.

Перед сценой выстроился личный состав ВВС в парадной форме. Флаги России, ВКС, Министерства обороны вынесла знаменная группа. К военнослужащим и ветеранам обратился командующий Военно-воздушными силами Сергей Дронов. Он отметил, что военная авиация прошла огромный исторический путь.

Свой профессиональный праздник военные летчики наградили отличившихся со сцены, затем переместились в Главный храм ВС РФ, где состоялся молебен, на котором присутствовали и действующие военнослужащие, и курсанты военных вузов.

Затем на Соборной площади около 10 утра стартовал большой концерт «Небесные крылья России». Кульминацией праздника стал пролет авиационных групп высшего пилотажа - «Стрижей» и «Русских витязей». «Стрижи» выступают на МиГ-29, а «Русские витязи» - на Су-35С.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-воздушных сил.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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