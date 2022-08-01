«Встретить врага во всеоружии»: что известно о возможном визите Пелоси на Тайвань

Согласно сведениям островных СМИ, правительственные чиновники подтверждают, что они получили «уведомление о приеме», а также «обязательном прибытии» Пелоси в Тайбэй уже завтра.

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Китайская телекомпания CCTV показала видео Народной Освободительной Армии Китая под названием «Встретить врага во всеоружии». Всего 81 секунда, но эксперты уже разглядели в нем запуск китайской гиперзвуковой ракеты DF-17. Эти кадры еще никогда не демонстрировались. Ракету невозможно перехватить, и она может поражать любые цели в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, включая авианосцы.

Авианосец «Рональд Рейган», который возглавляет ударную группу ВМС США, на данный момент следует к Тайваньскому проливу. Он вышел к побережью острова незадолго до начала большой азиатской поездки спикера нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси.

Возможный визит в Тайвань, до сих пор официально неподтвержденный, послужил и причиной роста напряженности. Как пишет газета China Times со ссылкой на дипломатические источники, находящаяся пока еще в Сингапуре Пелоси уже завтра, 2 августа, может посетить Тайбэй. МИД Китая вновь предупредил США, что визит Пелоси в Тайвань приведет к «серьезным последствиям». Китай, считающий остров своей территорией, тут же объявил учения в этом регионе и заявил, что армия пойдет на любые действия, чтобы защитить территориальную целостность страны.

«Я допускаю вероятность того, что китайцы могут сбить самолет. Здесь уже кто как отреагирует, потому что если американцы побоятся посадить самолет в Тайване, сделать визит на Тайвань, то плохо будут думать об американском истеблишменте. Если китайцы свои обещания не выполнят, то подумают, что Китай дал слабину. И неслучайно начали проводить военно-морские учения. Неслучайно армия Китая передислоцировалась поближе к границам, чтобы вступить в военную конфронтацию», - сказал политолог Евгений Михайлов.

Также в опознавательную зону ПВО Тайваня вошли сразу четыре истребителя китайской армии. Они совершили облет акватории к юго-западу от острова. В ответ Тайбэй развернул зенитно-ракетные комплексы. И сейчас масштабные учения с боевыми стрельбами вблизи Тайваня продолжаются.

«Если спикер палаты представителей Пелоси посетит Тайвань, Китай, безусловно, предпримет решительный ответ и примет эффективные контрмеры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Что касается мер, если она осмелится полететь, давайте подождем и посмотрим. Мы хотели бы еще раз предупредить американскую сторону, что китайская сторона готовится. Народно-освободительная армия Китая никогда не будет сидеть сложа руки», - сказал представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Как только самолет ВВС США с Нэнси Пелоси на борту вылетел с американского континента, за его движением в реальном времени следили больше 100 тысяч пользователей, пока военный «джет» не скрыли с электронного радара в интернете, чтобы сайт «не обвалился». Всем было интересно, и в то же время страшно: вдруг Пелоси все-таки осмелится сразу полететь на Тайвань. В самолет политик садилась в режиме полного молчания, и только сегодня оно прервалось коротким твитом о маршруте, в котором не было ни слова о Тайване.

Однако CNN со ссылкой на американских чиновников и руководство острова утверждает, что невзирая на опасения со стороны администрации президента США Джо Байдена, его ближайшая соратница по партии планирует побывать на острове после визита в Малайзию.

МИД Тайваня до сих пор отказывается комментировать информацию о возможном визите дипломата. Согласно сведениям островных СМИ, правительственные чиновники подтверждают, что они получили «уведомление о приеме», а также «обязательном прибытии» Пелоси в Тайбэй уже завтра.

Подробная программа пребывания также уже составлена. Дипломат должна прилететь в аэропорт Суншань в Тайбэе в 17.30 по московскому времени. И после ночи в отеле Grand Hyatt она посетит законодательный совет Тайваня, где проведет встречи с руководством острова, включая его главу Цай Инвэнь.

В последний раз спикер американского конгресса Ньюто Гингрич посетил Тайвань в 1997 году. Тогда это тоже привело к конфронтации между США и Китаем. Нынешний лидер КНР Си Цзиньпин в то время занимал пост заместителя первого военного комиссара провинции, граничащей с Тайванем. Весь мир сейчас следит за турне Нэнси Пелоси, которое может обострить ситуацию в азиатском регионе и далеко за его пределами.