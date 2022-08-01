CNN: Пелоси может посетить Тайвань невзирая на опасения властей США

При этом точное время прибытия Пелоси в Тайбэй не называется, уточняется, что она может остаться там на ночь.

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит остров Тайвань в рамках своего азиатского тура с большой вероятностью. Как отметили высокопоставленный официальный представитель Тайваня и официальный представитель США, это произойдет несмотря на опасения со стороны администрации президента США Джо Байдена.

Слова официальных лиц приводит телеканал CNN и сообщает, что в Белом доме выразили обеспокоенность насчет реакции китайской стороны на данный визит. При этом точное время прибытия Пелоси в Тайбэй не называется, уточняется, что она может остаться там на ночь.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки начали стягивать авианосцы и самолеты ближе к Тайваню в преддверии возможного визита на остров спикера палаты представителей США.